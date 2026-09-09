Pilotos magallánicos destacan con triunfos en la quinta fecha del Nacional de Motocross Chile MX en Los Ríos

La delegación de la Región de Magallanes volvió a ratificar su calidad deportiva tras cumplir una destacada actuación en la quinta fecha del Campeonato Nacional de Motocross Chile MX, disputada los días 5 y 6 de septiembre en el Motoparque Pupunahue, en la comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos.

Bajo temperaturas que bordearon los 18°C y sobre una pista caracterizada por su alta velocidad y polvo, los representantes australes encabezados por el multicampeón Pablo Paredes Isla conquistaron podios en múltiples categorías del certamen. En la serie MX2B, el triunfo quedó en manos de Pablo Paredes Gallegos, quien se adjudicó el primer lugar general, acompañado en el podio por Benjamín Álvarez (3° puesto), Vicente Díaz (5° puesto) y Sebastián Álvarez (6° puesto).

Triunfos en Novicios, Master C y MX1B

En la categoría Novicios B, el piloto regional de ATV Diego Maragaño ratificó su adaptación a las dos ruedas al quedarse con el primer lugar de la serie, mientras que el debutante Marco López remató en la 11ª casilla. Por su parte, en la serie Master C, el histórico Pablo Paredes Isla demostró su vigencia al adjudicarse la primera posición del podio.

La participación de la comitiva magallánica concluyó en la categoría MX1B, donde Felipe Oyarzún concretó dos sólidas mangas para quedarse con el segundo lugar de la clasificación, seguido por Rodrigo Mancilla en la cuarta ubicación, cerrando una jornada dorada para el deporte motor regional.