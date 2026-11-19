Irán amplió este miércoles sus ataques contra vecinos del golfo Pérsico al disparar contra una base aérea de Estados Unidos en Kuwait y en reiteradas ocasiones contra Baréin, en aparente represalia por bombardeos estadounidenses ejecutados el día anterior.

Las ofensivas se registraron durante la madrugada, luego de que un avión de combate de Estados Unidos atacara el martes un sitio de lanzamiento de misiles de la Guardia Revolucionaria en la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz. Ese bombardeo estadounidense había sido, a su vez, una respuesta a un ataque iraní ocurrido el mismo martes contra una instalación de radar norteamericana en Baréin, país insular que alberga a la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos.

Tras cerca de dos meses sin registrar este tipo de incidentes, las fuerzas iraníes han atacado repetidamente instalaciones estadounidenses en Baréin durante los últimos días. Según afirmó Teherán, estas acciones —incluidas las ofensivas efectuadas el domingo y el viernes— responden a operaciones de vigilancia con drones de Estados Unidos y a un ataque previo contra torres iraníes de comunicaciones.

Reuniones militares y riesgo de escalada

Mientras se desarrollaban los enfrentamientos en el golfo, el líder del Comando Central del ejército de Estados Unidos, almirante Brad Cooper, se reunió este miércoles en Tel Aviv con el jefe militar del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, y el director de la agencia de inteligencia israelí Mossad, Roman Gofman.

Esta nueva ronda de ataques y contraataques dificulta las negociaciones para alcanzar una salida diplomática en la guerra iniciada hace nueve meses e incrementa el riesgo de reanudar un conflicto total. Paralelamente, un enfrentamiento en Yemen entre los rebeldes hutíes respaldados por Irán y una coalición encabezada por Arabia Saudí podría extenderse durante meses. Hasta el momento, el ejército estadounidense no ha emitido comentarios oficiales sobre los ataques más recientes.

Presión económica y mensajes de Washington

Analistas internacionales advierten que las acciones de Teherán reflejan el desgaste frente al actual escenario, marcado por un bloqueo naval de Estados Unidos que golpea la economía iraní y por escoltas militares norteamericanas que facilitan el tránsito de buques petroleros por el estrecho de Ormuz.

“Aunque ninguna de las partes pretenda entrar en una confrontación más amplia, la acumulación de incidentes militares en múltiples frentes incrementa el riesgo de un error de cálculo y de una escalada más allá de lo que cualquiera de las partes pretendía originalmente”, escribió en la red social X Hamidreza Azizi, analista sénior sobre Irán del centro de estudios International Crisis Group, tras los primeros reportes del ataque en Kuwait.

Por su parte, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha entregado señales contrapuestas sobre los pasos a seguir: si bien sostuvo que nuevos ataques son muy poco probables, ordenó el envío de un tercer portaaviones y miles de tropas adicionales hacia Oriente Medio.