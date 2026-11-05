Pista del Estadio Fiscal de Punta Arenas albergará cuarta fecha de la Liga Escolar de Atletismo

La pista sintética del Estadio Fiscal de Punta Arenas recibirá este sábado una nueva jornada competitiva con el desarrollo de la cuarta fecha de la Liga Escolar de Atletismo, certamen que congregará a escolares de diversos puntos de la Región de Magallanes.

El encuentro comenzará a partir de las 10:00 horas y se extenderá hasta pasado el mediodía. En la instancia podrán competir estudiantes de entre 7 y 19 años, quienes representarán a sus respectivos establecimientos educacionales en pruebas de pista y campo adaptadas a sus categorías.

La iniciativa es organizada por la Asociación Deportiva Local de Atletismo de Magallanes en conjunto con la Fundación para el Desarrollo del Deporte y la Recreación de la Comuna de Punta Arenas, además de contar con el patrocinio del Instituto Nacional de Deportes (IND) de Magallanes.

La competencia tiene como objetivo fomentar la práctica deportiva a temprana edad y generar una plataforma de detección y proyección de talentos que permita a los jóvenes atletas integrarse paulatinamente a los clubes federados de la capital regional.