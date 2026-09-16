Porvenir albergó el Primer Encuentro Internacional Femenino de Hándbol en el Gimnasio Mario Zavattaro

El Gimnasio Mario Zavattaro de Porvenir fue el epicentro del Primer Encuentro Internacional Femenino de Hándbol, certamen en categorías infantil y juvenil que reunió a destacadas delegaciones deportivas de Chile y Argentina durante todo el fin de semana.

La cita deportiva contó con la participación de las escuadras transandinas Galicia de Ushuaia y HVJ de Río Grande, sumadas a los representativos regionales de la Escuela Villa Las Nieves, Liceo Experimental UMAG y el Club Deportivo Pumas de Punta Arenas. La jornada arrancó el viernes con una clínica formativa a cargo del profesor Freddy Pérez, orientada a niños y niñas de Tierra del Fuego interesados en iniciarse en esta disciplina mediante talleres municipales.

Galicia de Ushuaia se quedó con el título

En el plano estrictamente competitivo, el torneo ofreció atractivos compromisos en la fase de grupos. En la gran final del certamen, el conjunto de Galicia de Ushuaia logró imponerse en un ajustado marcador por 16 a 14 ante el equipo de la Escuela Villa Las Nieves, alzándose con el trofeo de campeonas.

La iniciativa fue organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Porvenir, a través de su Oficina de Deportes y Recreación, y el Club Deportivo Pumas de Punta Arenas, logrando consolidar un espacio de intercambio deportivo y desarrollo para el balonmano femenino a ambos lados de la frontera patagónica.