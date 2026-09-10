Porvenir vivió con éxito la 6° fecha de la Liga Municipal de Tenis de Mesa en la Sala de Uso Múltiple

La Sala de Uso Múltiple de Porvenir fue el punto de encuentro para una masiva jornada deportiva tras disputarse la sexta fecha de la Liga de Tenis de Mesa de Porvenir, torneo organizado y convocado por la Oficina Municipal de Deportes y Recreación de la capital de Tierra del Fuego.

La fecha reunió a una destacada cantidad de competidores de diversas edades, quienes animaron disputados encuentros en cuatro series de competencia. En la categoría Infantil, Jerónimo Plaza se adjudicó el primer lugar del podio, seguido por Agustín Benavides y Vicente Benavides. En tanto, en Damas, la victoria principal quedó en manos de Valeska Briceño, escoltada por Fanny Palma y Marcela Ojeda.

Ganadores y proyección del torneo

Por su parte, la serie Varones estuvo liderada por Juan Caro, quien alcanzó la primera posición tras vencer en la final a Pablo Sánchez, mientras que Omar Aguilar cerró en el tercer puesto. Finalmente, en la categoría Revancha, Julio Montoya se alzó con el triunfo frente a Julio Timoni.

Desde el equipo organizador municipal valoraron la constante convocatoria y el entusiasmo demostrado por la comunidad fueguina en torno al tenis de mesa. Tras el éxito de esta jornada, la Oficina de Deportes ya se encuentra coordinando la logística para el desarrollo de la séptima fecha puntuable del campeonato comunal.