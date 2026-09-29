Porvenir vivió la emocionante séptima fecha de su Liga de Tenis de Mesa en la Sala de Uso Múltiple

Con una alta convocatoria y partidos de gran nivel técnico se disputó la séptima fecha de la Liga de Tenis de Mesa de Porvenir, certamen deportivo que reunió a decenas de paletistas locales en la instalaciones de la Sala de Uso Múltiple (SUM) de la capital fueguina.

La competencia entra en sus etapas decisivas, por lo que cada duelo disputado en las mesas resultó clave para sumar puntos en la tabla acumulada rumbo al cierre de la temporada 2026.

Cuadro de ganadores de la jornada

Tras intensos duelos en la fase de grupos y llaves finales, el podio por categorías quedó conformado de la siguiente manera:

Todo Competidor Varones: 1° Pablo Sánchez, 2° Enzo Ojeda, 3° Juan Caro, 4° Daniel Oyarzo.

Todo Competidor Damas: 1° Valeska Briceño, 2° Fanny Palma, 3° Marcela Ojeda, 4° Fanny Álvarez.

Categoría Infantil: 1° Jerónimo Plaza, 2° Vicente Benavides, 3° Pedro Rivera, 4° Iker Díaz.

Categoría Senior: 1° Juan Carlos Palma, 2° Mario Villarroel.

Damas Repechaje: 1° Katherine Arancibia, 2° Lilian Aguilar.

Desde la comisión organizadora valoraron el compromiso y dinamismo mostrado por los jugadores de todas las edades. Asimismo, confirmaron que ya se encuentran coordinando los detalles para la octava fecha puntuable, la cual terminará por definir los puestos de avanzada en la definición de la liga comunal.