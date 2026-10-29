Presentan la XII versión de la Vuelta del Estrecho de Magallanes con meta histórica en velódromo de Punta Arenas

En las dependencias del Estadio Ramón Cañas Montalva, se realizó el lanzamiento oficial de la duodécima edición de la Vuelta del Estrecho de Magallanes, uno de los hitos ciclísticos más tradicionales del calendario deportivo austral. La actividad contó con la presencia del seremi del Deporte de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jacques Roux Vidal, junto a dirigentes y representantes de la disciplina en la zona.

La competencia, organizada por el club deportivo Scuderia Mosso, quedó programada para el próximo domingo 15 de noviembre a partir de las 10:00 horas. La prueba contempla el exigente trazado de 105 kilómetros de recorrido para las categorías de ruta y gravel.

Para esta edición, la ruta incorporará una modificación técnica sustantiva en su remate. Si bien la largada mantendrá su punto tradicional en el frontis de la alcaldía de Punta Arenas, la meta se trasladará por primera vez al interior del velódromo del Estadio Ramón Cañas Montalva, escenario que albergará la definición de los pedaleros.

Categoría infantil e inscripciones

Junto con la prueba principal, los organizadores anunciaron la apertura de un espacio formativo y familiar. La jornada sumará una categoría participativa orientada a la iniciación deportiva, dirigida a niños en bicicletas de equilibrio (“sin patitas”) y a competidores con pedales de hasta los 8 años de edad.

El proceso de registro para participar en cualquiera de las series se encuentra habilitado en el sitio web www.scuderiamosso.cl, plataforma donde además se encuentran disponibles las bases técnicas y los requerimientos del circuito.