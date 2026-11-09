Punta Arenas vibró con la penúltima fecha del Campeonato de Cuarto de Milla en Cabo Negro

La adrenalina y el deporte tuerca volvieron a concentrar las miradas del público magallánico durante la disputa de la penúltima fecha del Campeonato de Cuarto de Milla 2026, certamen que entró en su etapa decisiva en la histórica recta del autódromo de Cabo Negro, al norte de Punta Arenas.

El evento tuerca fue organizado por la agrupación 402 Drag Puq, con la colaboración técnica del Club de Volantes de Magallanes. A lo largo de la pista, decenas de pilotos compitieron en intensos duelos de eliminación directa frente a un marco de familias, seguidores y aficionados que soportaron las complejas condiciones climáticas marcadas por las persistentes ráfagas de viento.

Pese a los vientos reinantes en la zona costera del circuito, la coordinación de la organización permitió sacar adelante cada uno de los piques cronometrados, consolidando la respuesta del certamen que congregó competidores divididos en siete categorías según sus tiempos de reacción y aceleración:

Clase 1: de 18.000 a 18.999 segundos.

Clase 2: de 17.000 a 17.999 segundos.

Clase 3: de 16.000 a 16.999 segundos.

Clase 4: de 15.000 a 15.999 segundos.

Clase 5: de 14.000 a 14.999 segundos.

Clase 6: de 13.000 a 13.999 segundos.

Clase Libre: desde los 12.999 segundos sin tope mínimo.

Las mangas finales se extendieron hasta el cierre de la jornada para definir los podios de cada serie, dejando la tabla de posiciones al rojo vivo a la espera de la última fecha que coronará a los campeones de la temporada en el asfalto austral.