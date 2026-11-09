Punta Arenas y 18 de Septiembre vencen a Puerto Natales y clasifican a los nacionales de fútbol

Una jornada decisiva para el balompié regional se vivió en el Estadio Víctor Bórquez Miranda de Puerto Natales, recinto donde los representativos de la capital regional consiguieron importantes victorias en calidad de visitantes, arrebatándole la clasificación a la Selección de Última Esperanza en las dos finales de las eliminatorias regionales.

A primera hora saltaron a la cancha las escuadras juveniles de Natales y Punta Arenas, tras haber igualado 3-3 en el compromiso de ida. El marcador lo abrió la visita a los 16 minutos con anotación de Agustín Yáñez, aunque la paridad local llegó poco después por intermedio de Elisvan Hernández.

Pese a sufrir una expulsión que los dejó con diez hombres sobre el terreno de juego, el elenco puntarenense mantuvo el orden defensivo y selló la victoria a los 51 minutos, cuando nuevamente Agustín Yáñez venció el arco contrario para decretar el definitivo 2-1. Con este resultado, el combinado juvenil magallánico sacó pasajes para el Torneo Nacional de Antofagasta y Calama.

Triunfo y boletos a Los Ríos para la serie adulta

En el duelo de fondo de la categoría adulta, la selección de la Asociación 18 de Septiembre ratificó su ventaja y se impuso con autoridad ante el combinado natalino.

El elenco dirigido técnicamente por Osvaldo Yáñez sentenció el encuentro durante la primera fracción mediante dos conquistas de futbolistas pertenecientes al Club Pingüino. La cuenta se abrió a los 18 minutos gracias a un remate de Branco Díaz, mientras que a los 36 minutos Enzo Colivoro estiró las cifras con una definición de alta factura técnica.

Con el 2-0 consolidado hasta el pitazo final y habiendo ganado los dos encuentros de la llave, la Asociación 18 de Septiembre alzó la copa eliminatoria y será el representativo oficial de la Región de Magallanes en el próximo Campeonato Nacional Adulto, certamen programado para el mes de enero en la Región de Los Ríos.