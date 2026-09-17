Revisa los resultados de la nueva fecha del Torneo de Clausura del Futbolito Senior 2026 en Punta Arenas

Una intensa y goleadora jornada deportiva se vivió el pasado fin de semana en el complejo de la Agrupación de Futbolito Senior Punta Arenas, ubicado en la intersección de Avenida Bulnes y Enrique Abello. La fecha del Campeonato de Clausura 2026 dejó abultados marcadores e importantes movimientos en la tabla de posiciones de las distintas series.

Entre las actuaciones más destacadas del sábado 12 de septiembre figuró la aplastante victoria de Magallanes sobre Audax por 9-0 en la categoría Top 55, mientras que Prensa Austral superó por 6-2 a Gasco en Top 43-B. En tanto, el domingo 13 sobresalió la contundente goleada de Barrabases por 7-0 ante Los Pinchas en Senior A y el triunfo de Buses Fernández por 6-0 frente a Búfalos Mojados en la misma serie.

Marcadores de la fecha por categoría

Sábado 12 de septiembre

Top 43 – B: Estrella Norte 2 – Sporting Cristal 4; Los Navegantes 1 – Esencias 5; Cosmos 2 – Batallón 1; Gasco 2 – Prensa Austral 6; Las Águilas 1 – Magallanes 3; La Hermandad 1 – Audax 5; Monarcas 3 – Servisalud 0.

Top 50: Batallón 2 – San Martín 1; Audax 0 – Carlos Dittborn 1; Sokol 1 – Rómulo Correa 3; Cosmos 2 – Barrabases 2; Vikingos 2 – Prat 0; Sporting Cristal 1 – Colo Colo 3; Espartanos 3 – Jorge Toro 3.

Top 55: Dragones 0 – Colo Colo 0; Audax 0 – Magallanes 9.

Domingo 13 de septiembre