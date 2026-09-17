Revisa los resultados de la nueva fecha del Torneo de Clausura del Futbolito Senior 2026 en Punta Arenas

Una intensa y goleadora jornada deportiva se vivió el pasado fin de semana en el complejo de la Agrupación de Futbolito Senior Punta Arenas, ubicado en la intersección de Avenida Bulnes y Enrique Abello. La fecha del Campeonato de Clausura 2026 dejó abultados marcadores e importantes movimientos en la tabla de posiciones de las distintas series.
Entre las actuaciones más destacadas del sábado 12 de septiembre figuró la aplastante victoria de Magallanes sobre Audax por 9-0 en la categoría Top 55, mientras que Prensa Austral superó por 6-2 a Gasco en Top 43-B. En tanto, el domingo 13 sobresalió la contundente goleada de Barrabases por 7-0 ante Los Pinchas en Senior A y el triunfo de Buses Fernández por 6-0 frente a Búfalos Mojados en la misma serie.
Marcadores de la fecha por categoría
Sábado 12 de septiembre
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Top 43 – B: Estrella Norte 2 – Sporting Cristal 4; Los Navegantes 1 – Esencias 5; Cosmos 2 – Batallón 1; Gasco 2 – Prensa Austral 6; Las Águilas 1 – Magallanes 3; La Hermandad 1 – Audax 5; Monarcas 3 – Servisalud 0.
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Top 50: Batallón 2 – San Martín 1; Audax 0 – Carlos Dittborn 1; Sokol 1 – Rómulo Correa 3; Cosmos 2 – Barrabases 2; Vikingos 2 – Prat 0; Sporting Cristal 1 – Colo Colo 3; Espartanos 3 – Jorge Toro 3.
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Top 55: Dragones 0 – Colo Colo 0; Audax 0 – Magallanes 9.
Domingo 13 de septiembre
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Senior A: Espartanos 0 – Scout 2; Los Pinchas 0 – Barrabases 7; Escuela Industrial 1 – Las Águilas 1; Bufas 2 – Dragones 2; Buses Fernández 6 – Búfalos Mojados 0; Jorge Toro 1 – Monarcas 0; Rómulo Correa 1 – Colo Colo 1; Naval 0 – San Martín 2.
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Senior B: Prensa Austral 3 – Estrella Norte 0; Carlos Dittborn 1 – Sporting Cristal 1; Sokol 0 – Prat 1; Batallón 1 – Esencias 2; Cosal 6 – Gasco 3; Los Navegantes 1 – Cosmos 2; Audax 0 – Vikingos 3.
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Top 43 A: San Martín 0 – Jorge Toro 0; Búfalos Mojados 3 – Espartanos 2; Cosal 2 – Sokol 2; Arco Iris 5 – Anese 0. (Nota: Bufas vs. Buses Fernández con resultado pendiente).
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Top 43 B: Naval 3 – Dragones 0.
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Top 60: Prat 5 – Audax 1; Rómulo Correa 1 – Scout 3; Barrabases 0 – Sokol 3; Los Navegantes 0 – Magallanes 4; Jorge Toro 0 – Patagonia 1.