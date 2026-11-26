El ciclismo de montaña de la Región de Magallanes vuelve a proyectarse hacia la máxima escena internacional. El experimentado rider magallánico Andrés Castillo inició formalmente su etapa de preparación deportiva de cara a lo que será su tercer Campeonato Mundial de Descenso, cita planetaria que se disputará en el marco del UCI Masters Mountain Bike World Championships 2027 en Nevados de Chillán, Región de Ñuble.

De acuerdo con el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), el certamen mundialista de las categorías máster se llevará a cabo entre el 24 y el 28 de marzo de 2027 en el centro invernal ñublensino, convocando a los principales especialistas de descenso (downhill) y cross country del planeta.

Para Castillo —quien ya cuenta con experiencia previa en citas planetarias y viene de ser finalista mundialista de la especialidad—, este nuevo ciclo competitivo representa la consolidación de su trayectoria representando a la zona austral y a Chile en circuitos de alta exigencia técnica.

Equipamiento renovado y respaldo institucional

De cara a los complejos trazados de montaña que presentará la competencia en marzo próximo, el deportista regional renovó su equipamiento técnico incorporando una nueva bicicleta de especialidad YT Industries, máquina diseñada específicamente para el descenso de alto rendimiento.

Asimismo, el proceso de entrenamiento y puesta a punto del corredor magallánico cuenta con el respaldo técnico y logístico de la tienda especializada Cyclestec Store y del club federado de ciclismo Patagonia Outdoor, entidades que acompañan su preparación física y mecánica antes de su traslado hacia la zona centro-sur del país.