Tras completar una sólida temporada 2026 marcada por destacados resultados tanto en circuitos regionales como en competencias nacionales, la joven tenista magallánica Martina Vásquez Ovando afrontará una exigente recta final de año con dos importantes desafíos en la capital del país, además de dar un paso decisivo en su proyección deportiva y académica de cara al próximo ciclo.

El primer compromiso en su agenda inmediata se disputará este sábado 28 de noviembre en las canchas del Club Deportivo Manquehue, en Santiago, instancia donde la deportista regional competirá en el Máster del circuito de tenis no federado “Entretenis 2026”, tras haber asegurado su clasificación en la categoría 14 a 16 años.

Posteriormente, entre el 3 y el 8 de diciembre, Vásquez volverá a la arcilla metropolitana para representar oficialmente a la Región de Magallanes en el Campeonato Nacional Escolar de Tenis 2026, certamen donde medirá fuerzas ante las principales exponentes juveniles del país en la categoría Sub-14 Damas.







Salto al alto rendimiento en 2027

La regularidad competitiva y los logros cosechados durante la presente temporada le permitieron a Martina Vásquez concretar un importante avance para su desarrollo profesional: a partir del año escolar 2027, la tenista magallánica se incorporará al Colegio de Deportistas de Alto Rendimiento (C-DAR).

Con este ingreso, la joven promesa dejará el sistema educacional tradicional para integrarse a un régimen académico flexible y especializado, diseñado específicamente para compatibilizar los estudios formales con las exigencias de entrenamiento de alta competencia, giras y torneos que demanda el fortalecimiento de su carrera tenística.