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Roller Fly Patagonia se corona bicampeón del Open de Patinaje Artístico disputado en Puerto Natales

El representativo de Punta Arenas dominó ampliamente la tabla general con 422 puntos frente a once delegaciones de todo el país. La delegación sumó además el premio a la Mejor Barra del certamen organizado por el Club Iteria en Última Esperanza.

Periodista Web
Periodista Web

Un nuevo e importante logro para el deporte regional cosechó el Club de Patinaje Artístico Roller Fly Patagonia, tras adjudicarse el título de campeón por segundo año consecutivo en el marco del 4to Open de Patinaje Artístico, certamen organizado por el Club Iteria en la ciudad de Puerto Natales entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre.

La cita deportiva convocó en la pista a 11 clubes especializados provenientes de distintas latitudes del país —incluyendo delegaciones de la zona norte de Chile—, cuyos elencos compitieron durante tres jornadas en rutinas individuales y grupales de alta exigencia técnica.

En el cómputo final, Roller Fly Patagonia impuso su jerarquía sobre el circuito, consolidando el primer lugar de la clasificación general por equipos tras conseguir una ventaja de 264 unidades sobre su más cercano perseguidor.

Clasificación general por clubes:

  • 1er lugar: Roller Fly Patagonia (422 puntos)

  • 2do lugar: Club Suyai (158 puntos)

  • 3er lugar: Club Iteria (145 puntos)

Liderazgo técnico y reconocimiento a la hinchada

El festejo fue doble para el representativo de la capital regional, ya que la delegación también se adjudicó la distinción oficial a la Mejor Barra del Campeonato, galardón otorgado por la organización debido al constante despliegue, entusiasmo y acompañamiento de los padres y apoderados a lo largo de todo el torneo en la provincia de Última Esperanza.

El resultado ratifica el proceso formativo encabezado por el entrenador jefe, Yeison Moreno García, quien ha dirigido el trabajo metodológico y la progresión competitiva de las patinadoras en los últimos años, con el respaldo logístico de la directiva del club y el núcleo familiar de las deportistas.

Tras obtener el bicampeonato en la pista natalina, la directiva de Roller Fly Patagonia valoró la convocatoria y gestión del Club Iteria de Puerto Natales, destacando la relevancia de descentralizar las competencias federadas y generar vitrinas deportivas de nivel nacional en la Patagonia austral.

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