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Selección de vóleibol del Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir compite en el Campeonato Nacional en Concepción

El plantel fue despedido por el alcalde José Gabriel Parada antes de iniciar su participación en el certamen nacional. Con mayor rodaje en ligas zonales, los fueguinos buscan superar el cuarto lugar obtenido el año anterior.

Periodista Web
Periodista Web

La selección masculina de vóleibol del Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes de Porvenir arribó a la ciudad de Concepción para iniciar su participación en el Campeonato Nacional de la disciplina. El plantel magallánico arranca su desempeño en la cancha con el firme objetivo de superar la destacada cuarta posición lograda en la edición 2025 del torneo.

Antes de emprender viaje hacia la Región del Biobío, el equipo recibió la visita del alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, durante una de sus últimas jornadas de entrenamiento. En la instancia, el jefe comunal compartió con los deportistas y la Municipalidad de Porvenir hizo entrega de medallas de reconocimiento a cada uno de los integrantes del plantel en valoración a su esfuerzo, disciplina y representación comunal.

Experiencia y rodaje competitivo

El director técnico del equipo fueguino, Fernando Aguilera, remarcó que el grupo llega en mejores condiciones físicas y tácticas en comparación con temporadas pasadas, impulsados por su rodaje continuo en la Liga Sur y la Liga Punta Arenas: “Llegamos con una preparación más completa que nos ha permitido sumar experiencia y fortalecer el rendimiento colectivo”, sostuvo.

Respecto al nivel del certamen, Aguilera anticipó un cuadro competitivo complejo, donde el cuadro magallánico se volverá a cruzar con la selección de la Región de O’Higgins —rival con el que ya midieron fuerzas en la edición anterior—, por lo que la estrategia estará enfocada en disputar el torneo partido a partido con la máxima concentración.

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