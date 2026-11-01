Sesenta máquinas dieron vida a una nueva edición de las tradicionales Tres Horas de Puerto Natales

Con una masiva convocatoria de competidores y delegaciones provenientes de distintos puntos de Magallanes, se disputó este fin de semana la edición 42 de las tradicionales Tres Horas de Puerto Natales, cita del automovilismo que volvió a consolidarse como el principal panorama deportivo para la comunidad local y los visitantes de la provincia de Última Esperanza.

Desde las primeras horas de la tarde, el público aficionado comenzó a copar las inmediaciones del trazado para seguir de cerca las alternativas de una prueba caracterizada por el desgaste físico, la estrategia de boxes y la resistencia mecánica.

La grilla reunió a 60 máquinas en competencia, animando un espectáculo continuo de sobrepasos y disputas al límite en cada una de las categorías. Uno de los puntos de mayor atención técnica y visual volvió a ser el tramo de tierra, sector que desafió la destreza de las tripulaciones debido a la escasa visibilidad generada por las densas cortinas de polvo en plena aceleración.

Fiesta motor y tradición familiar

Más allá de la adrenalina en pista, el evento mantuvo la impronta de fiesta comunitaria que lo caracteriza. Grupos de amigos y familias completas se instalaron a lo largo del perímetro con sus banderas y equipos de apoyo, ratificando la vigencia de la disciplina en el territorio austral.

Entre los asistentes, los testimonios coincidieron en relevar el arraigo de la competencia. “Venimos todos los años porque es una tradición familiar. Ver tantas máquinas en competencia demuestra que esta carrera sigue más viva que nunca”, comentó la espectadora María González. En esa misma línea, el aficionado tuerca Ricardo Mansilla subrayó el recambio generacional tras el volante: “Lo más bonito es que sigue siendo una carrera que reúne a toda la comunidad. Hay pilotos jóvenes y otros con mucha trayectoria, y eso mantiene el interés de la gente”.

La cita también atrajo a espectadores de la capital regional, como José Almonacid, quien viajó desde Punta Arenas: “Se nota el esfuerzo que hay detrás de la organización. Es una carrera histórica y cada año logra atraer a un público importante”, afirmó.

El balance de tiempos, los podios oficiales y las clasificaciones definitivas por serie serán dados a conocer formalmente en la edición de mañana.