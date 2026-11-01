Gendarmería y Servicio de Reinserción coordinan refuerzo de seguridad en recinto penal juvenil de Magallanes

Equipos técnicos y jefaturas de Gendarmería de Chile y del Servicio de Reinserción Social Juvenil concretaron una nueva sesión operativa de su mesa interinstitucional en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, orientada a reforzar las medidas de seguridad y los esquemas de intervención para infractores de ley.

La instancia de trabajo estuvo encabezada por el director regional de Gendarmería, coronel Claudio González, y el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel. El encuentro formal apuntó a afianzar la vigilancia perimetral, revisar los procedimientos de acceso y actualizar los protocolos de contingencia aplicados a los jóvenes que cumplen medidas cautelares y sanciones privativas de libertad bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Durante la reunión, las comisiones técnicas evaluaron el nivel de avance del Plan de Trabajo Anual y delimitaron los puntos críticos que concentrarán el despliegue administrativo y de resguardo institucional durante el resto del período 2026.

Infraestructura penitenciaria y doble custodia

Uno de los ejes del análisis abordó los requerimientos y el estado operativo de la infraestructura del Centro de Cumplimiento Juvenil. En el diseño funcional vigente, el establecimiento opera bajo la administración directa y técnica del Servicio de Reinserción Social Juvenil, mientras que los funcionarios penitenciarios de Gendarmería están a cargo de la custodia perimetral, las guardias armadas y los filtros de seguridad externa.

Respecto a la coordinación permanente, César Montiel explicó que la periodicidad de este trabajo conjunto asegura que el esquema de custodia física funcione alineado con los programas de intervención especializada: “El propósito es fijar entornos resguardados que permitan ejecutar el modelo técnico de rehabilitación sin interferencias de seguridad”, subrayando además que el cronograma pactado mantiene un seguimiento riguroso junto a la jefatura de la institución de control penitenciario.