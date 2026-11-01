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Gendarmería y Servicio de Reinserción coordinan refuerzo de seguridad en recinto penal juvenil de Magallanes

Autoridades regionales lideraron la mesa de trabajo bimensual para revisar los controles de acceso, los protocolos ante situaciones de crisis y las mejoras requeridas en la infraestructura del Centro de Cumplimiento Juvenil.

Periodista Web
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Equipos técnicos y jefaturas de Gendarmería de Chile y del Servicio de Reinserción Social Juvenil concretaron una nueva sesión operativa de su mesa interinstitucional en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, orientada a reforzar las medidas de seguridad y los esquemas de intervención para infractores de ley.

La instancia de trabajo estuvo encabezada por el director regional de Gendarmería, coronel Claudio González, y el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel. El encuentro formal apuntó a afianzar la vigilancia perimetral, revisar los procedimientos de acceso y actualizar los protocolos de contingencia aplicados a los jóvenes que cumplen medidas cautelares y sanciones privativas de libertad bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Durante la reunión, las comisiones técnicas evaluaron el nivel de avance del Plan de Trabajo Anual y delimitaron los puntos críticos que concentrarán el despliegue administrativo y de resguardo institucional durante el resto del período 2026.

Infraestructura penitenciaria y doble custodia

Uno de los ejes del análisis abordó los requerimientos y el estado operativo de la infraestructura del Centro de Cumplimiento Juvenil. En el diseño funcional vigente, el establecimiento opera bajo la administración directa y técnica del Servicio de Reinserción Social Juvenil, mientras que los funcionarios penitenciarios de Gendarmería están a cargo de la custodia perimetral, las guardias armadas y los filtros de seguridad externa.

Respecto a la coordinación permanente, César Montiel explicó que la periodicidad de este trabajo conjunto asegura que el esquema de custodia física funcione alineado con los programas de intervención especializada: “El propósito es fijar entornos resguardados que permitan ejecutar el modelo técnico de rehabilitación sin interferencias de seguridad”, subrayando además que el cronograma pactado mantiene un seguimiento riguroso junto a la jefatura de la institución de control penitenciario.

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