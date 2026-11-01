Despliegan campaña contra la explotación sexual infantil en Punta Arenas con llamado a denunciar y críticas por ausencia de autoridades

La prevención y el combate contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes concentraron un amplio despliegue informativo desarrollado en la Plaza de los Derechos Humanos de Punta Arenas, donde organizaciones de la sociedad civil instaron a la comunidad a romper el silencio y formalizar denuncias penales ante estos ilícitos.

La intervención comunitaria fue encabezada por profesionales del Programa Especializado en Explotación Sexual Infantil de la Corporación Opción, quienes entregaron folletería técnica y orientaron a los transeúntes sobre las pautas de detección temprana de factores de riesgo y vulneración.

La directora subrogante del programa, Lilian Salazar, remarcó la urgencia de desnaturalizar estas conductas para facilitar la judicialización de los casos: “La entrega de herramientas directas a la ciudadanía constituye una vía esencial para desarticular situaciones abusivas”, agregando que estas redes suelen operar bajo estrictos esquemas de reserva e intimidación sobre las víctimas.

Inquietud por desmarque de autoridades sectoriales

La actividad estuvo marcada por la notoria ausencia de autoridades del gabinete regional en comparación con versiones precedentes. En la plaza se constató la inasistencia de la delegada presidencial regional, así como de los titulares de las seremis de Justicia y Derechos Humanos y de Desarrollo Social y Familia, situación que generó preocupación en los equipos técnicos debido a la connotación jurídica y social de los delitos expuestos.

El único personero gubernamental presente fue el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, quien vinculó el resguardo de la infancia con las políticas contra el trabajo infantil: “Magallanes no está exenta de estas problemáticas y la intervención oportuna previene la captación de menores en redes ilícitas”, puntualizó.

Llamado de alerta al rubro turístico regional

De cara a la apertura del flujo de visitantes en la temporada alta, el sector gremial reforzó las advertencias preventivas. La secretaria de la Asociación de Empresas Turísticas de Magallanes (Austro Chile), Miroslava Yadríevich, exhortó a los operadores hoteleros, recintos de hospedaje y servicios de transporte de pasajeros a capacitar a su personal en la identificación de conductas anómalas. La dirigenta subrayó que las empresas deben consolidar protocolos de alerta temprana y notificar de manera inmediata a las policías ante indicios fundados.

Desde la red de protección recordaron que ante cualquier sospecha o hecho consumado, los antecedentes deben canalizarse en las brigadas especializadas de la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros de Chile o directamente en las fiscalías del Ministerio Público, organismos que ya mantienen diversas causas judicializadas con autores cumpliendo penas de presidio efectivo. Los operativos informativos continuarán en terminales de buses, puertos y puntos de alta afluencia de la zona.