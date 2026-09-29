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Team Brothers da el golpe y vence al líder Vientos del Estrecho en el Básquetbol Laboral de Punta Arenas

El certamen organizado por Canadela vivió una intensa jornada de básquetbol masculino en el gimnasio del Club Español, apretando la parte alta de la tabla de posiciones.

Periodista Web
Periodista Web

Una jornada cargada de emociones e importantes sorpresas se vivió en el gimnasio del Club Español durante la última fecha del Campeonato de Básquetbol Laboral 2026, torneo organizado por el Canal Deportivo Laboral (Canadela) de Punta Arenas.

El resultado más destacado de la jornada dominical del 27 de septiembre lo protagonizó Team Brothers, quinteto que se impuso por 58-49 sobre el puntero absoluto del certamen, Vientos del Estrecho. Con esta victoria, Team Brothers alcanzó las 30 unidades e igualó la escolta del campeonato, apretando la lucha en la parte alta del baloncesto masculino local. En el otro compromiso de la jornada, Turbales venció en un electrizante final por 52-49 al Servicio de Salud Magallanes.

Panorama de la tabla de posiciones

Los resultados recientes terminaron por reconfigurar las primeras ubicaciones de la competencia cesteril:

  • Resultados dominicales (27 de septiembre): Turbales 52-49 Servicio de Salud Magallanes | Team Brothers 58-49 Vientos del Estrecho.

  • Resultados previos: Transportes Bishop 59-36 Servicio de Salud | Búfalos Mojados 47-62 Team Brothers | Equipo Sur 68-51 Logísticas Yese.

  • Tabla de posiciones principal: 1° Vientos del Estrecho (32 pts, 11 partidos), 2° Transportes Bishop (30 pts, 11 partidos), 3° Team Brothers (30 pts, 11 partidos), 4° Búfalos Mojados (29 pts, 11 partidos), 5° Team Croacia (28 pts, 11 partidos).

La competencia de Canadela promete mantener la alta intensidad en las próximas fechas en la búsqueda de los clasificados a la fase de playoffs del baloncesto laboral austral.

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