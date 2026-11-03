Team Croacia y Transportes Bishop disputarán la gran final del básquetbol laboral Canadela 2026 en Punta Arenas

Una intensa y vibrante jornada definitoria se vivió sobre el parqué del gimnasio del Club Español, escenario donde se disputaron los compromisos decisivos del certamen de básquetbol laboral temporada 2026, competencia organizada por el Canal Deportivo Laboral (Canadela) de Punta Arenas.

En el duelo estelar de semifinales masculinas, el representativo de Team Croacia timbró sus pasajes a la gran final tras superar en un dramático desenlace a Vientos del Estrecho. El tiempo reglamentario concluyó con una estricta paridad a 43 puntos, obligando a dirimir el cupo en cinco minutos adicionales de tiempo suplementario, instancia donde el cuadro croata demostró mayor efectividad bajo la pintura para sellar la victoria por un marcador de 65 a 60.

En la otra llave de la serie varones, Transportes Bishop protagonizó un áspero y cerrado cruce frente a Búfalos Mojados, quedándose con el triunfo y la clasificación al encuentro definitorio tras imponerse por un estrecho margen de 43 a 41.

Ventaja para Logística Yese en damas

En el inicio de la serie decisiva del básquetbol femenino, el quinteto de Logística Yese ratificó su sólido momento deportivo y dio el primer golpe en los playoffs tras doblegar con categoría a Mambas por 60 a 44, quedando con la primera opción de alzar el campeonato. En la definición por el tercer puesto de la categoría, Equipo Sur se adjudicó la victoria por un resultado reglamentario de 20 a 0 debido a la no presentación en cancha de Patagonas.

Detalle de los resultados oficiales (Gimnasio Club Español)

Sábado 31 de octubre

Serie Femenina: Definición 3er lugar: Patagonas 0 – 20 Equipo Sur (w.o.) Final 1er Play Off: Logística Yese 60 – 44 Mambas

Serie Masculina (Semifinales): Búfalos Mojados 41 – 43 Transportes Bishop Vientos del Estrecho 60 – 65 Team Croacia (en tiempo extra)



Resultados de la fecha precedente: