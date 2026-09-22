Temuco se corona campeón de la V Copa Internacional Banc Challenger de Básquetbol en Porvenir

Con la participación de destacadas escuadras de la Patagonia chilena y argentina, junto al cuadro de la Región de La Araucanía, se disputó la quinta edición de la Copa Internacional Banc Challenger de Básquetbol. El certamen, organizado por el club Banc de Porvenir, se desarrolló entre el 18 y 20 de septiembre en las dependencias del nuevo Gimnasio Padre Mario Zavattaro.

En el ámbito estrictamente deportivo, el cuadro de Ixnahoops de Temuco se alzó con la Copa de Oro “Alejandro Culún” tras vencer en la gran final a Universitario de Río Grande, equipo trasandino que alcanzó por tercera ocasión la instancia decisiva. En tanto, la Copa de Plata “Saúl Grandón” quedó en manos de Metalúrgico de Río Grande tras superar a Dalequesobo, mientras que la Copa de Bronce “Diego Manquemilla” fue conquistada por Club de Amigos de Ushuaia al imponerse sobre Cordenap de Punta Arenas.

Reconocimientos e hitos locales

El torneo otorgó distinciones individuales, destacando al jugador Benjamín Catrivil (Temuco) como máximo anotador del certamen, mientras que Francisco de los Santos (Universitario de Río Grande) fue galardonado como el mejor director técnico. Por su parte, Alexis Martínez (Repatriados de Ushuaia) se quedó con el título de mejor triplista y Benjamín Palavecino (Universitario) fue electo jugador revelación.

La jornada final incluyó además un emotivo homenaje a destacados referentes del básquetbol porvenireño, otorgando la copa al equipo revelación en honor a Rosa Gallardo Poll y brindando un reconocimiento especial a la generación 2003/2004 de exestudiantes del Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, considerada la camada más ganadora de la disciplina en la comuna fueguina.