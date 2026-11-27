Con una convocatoria de 1.300 deportistas distribuidos en 70 equipos y el acompañamiento permanente de cientos de familias en las graderías, se desarrolló en la capital magallánica el VII Campeonato Municipal Dance & Cheer 2026, certamen organizado por la Municipalidad de Punta Arenas a través de su Unidad de Deportes.

La competencia se extendió a lo largo de tres jornadas y contempló un total de once categorías —desde Tiny hasta Senior, además de las modalidades Coed, Open Show y Parents—, permitiendo la participación inclusiva de niños, niñas, jóvenes y adultos. Sobre el tapete, las distintas agrupaciones presentaron exigentes rutinas coreográficas y acrobáticas preparadas durante meses de entrenamiento.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la consolidación y el crecimiento sostenido que ha alcanzado esta cita comunal: “Estamos en el séptimo Campeonato Municipal Dance & Cheer de nuestra ciudad y sabemos que es una actividad muy masiva. Las cifras lo demuestran con 1.300 deportistas, 70 equipos y tres jornadas en las que todos dieron lo mejor de sí, pero, sobre todo, con una gran presencia de familias que llegaron a ver a sus hijos, hermanos y nietos”.

Asimismo, el jefe comunal relevó el aporte formativo y social que entrega esta disciplina a la comunidad local: “Como Municipalidad estamos muy orgullosos del trabajo de los distintos equipos y de este movimiento que también integra a las familias. Es una actividad que permite realizar ejercicio, pero que, además, enseña a trabajar en equipo y a compartir. Creo que esa es una de las cosas más bonitas que tiene el Dance & Cheer en Punta Arenas”.

El esfuerzo detrás de cada presentación

Entre los protagonistas de la jornada estuvo Pascale Biott, bailarina de la agrupación Ak-47, quien valoró contar con un escenario comunal para exhibir el trabajo anual de los elencos: “Nos preparamos desde principios de año y presentamos un cómic inspirado en los años noventa. Me parece una muy buena iniciativa de parte de la municipalidad, porque nos permite a los bailarines mostrar lo que hacemos y disfrutar de aquello que nos gusta”.

Por su parte, Juan Espinoza, representante de la agrupación El Taller, expresó su satisfacción tras presentar una puesta en escena que reunió a 37 bailarines de manera simultánea: “Llevamos siete meses preparándonos y estoy muy feliz, contento y orgulloso del equipo. Tuvimos algunos alumnos lesionados, así que me tocó salir a bailar y quise dedicar esta presentación a Lucy. Nuestra puesta en escena estuvo inspirada en El Llanero Solitario. Estoy muy agradecido y orgulloso de nuestra escuela”.

De este modo, la séptima edición del Campeonato Municipal Dance & Cheer reafirmó su posición como uno de los encuentros deportivos y artísticos de mayor convocatoria en Punta Arenas, fortaleciendo el desarrollo del cheerleading y la danza competitiva en la Región de Magallanes.