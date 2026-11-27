La epidemia de ébola declarada el pasado 15 de mayo en la República Democrática del Congo (RDC) ha superado la barrera de los 12.000 casos confirmados, incluidos más de 5.900 muertos, informaron este jueves las autoridades congoleñas.

Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos recabados hasta el 24 de noviembre, se ha registrado un total de 12.021 infecciones, incluyendo 5.904 fallecimientos.

La epidemia —el decimoséptimo brote en la RDC y el segundo más mortífero de la historia registrado a nivel global— presenta actualmente una tasa de letalidad del 49,1%, precisó el organismo sanitario.

El brote afecta a 69 zonas de salud de ocho de las 26 provincias del país africano: además de Ituri y Kivu del Norte, se encuentran afectadas Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Sur (este), Ubangui del Sur (noroeste) y Ubangui del Norte (norte).

Alerta de la OMS y riesgo continental

El pasado 18 de noviembre, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que la epidemia sigue constituyendo una emergencia de salud pública de importancia internacional, tras la reunión trimestral del comité de emergencia que hace seguimiento a esta crisis.

En dicha instancia, Tedros expresó su preocupación porque dos tercios de las muertes se siguen produciendo fuera de los centros de tratamiento, lo que indica que muchas infecciones se continúan detectando demasiado tarde y que el seguimiento de contactos aún resulta insuficiente.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la Unión Africana (UA) alertaron el 15 de noviembre —al cumplirse seis meses de la declaración del brote— que la crisis humanitaria, la inseguridad y el desplazamiento de población en el este de la RDC pueden derivar en “un gran brote a nivel continental” de ébola.