Acuerdo entre autoridades y gremios reactiva pago del 40 % de asignación de zona para asistentes de la educación en Magallanes

Bajada: El compromiso fue sellado en Puerto Natales junto al director subrogante de la Dirección de Educación Pública, Pedro Larraín, y establece un calendario para retomar el abono mensual y saldar los montos retroactivos en enero. Cuerpo de la noticia: La Dirección de Educación Pública (DEP) y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes concretaron un acuerdo con los gremios de asistentes de la educación de la región para reactivar el pago del 40 % de asignación de zona extrema, dando cumplimiento a lo dictaminado por la Contraloría General de la República.

Para destrabar los procesos administrativos en terreno, el director subrogante de la DEP, Pedro Larraín, se trasladó hasta la ciudad de Puerto Natales, donde abordó los plazos de desembolso con los dirigentes del sector.

“Nuestra labor es venir a concretar el dictamen y zanjar una propuesta de calendario para que pronto se vuelva a cancelar el pago mensual de este bono y se pueda concluir dentro de enero el pago retroactivo, siempre considerando el presupuesto disponible”, señaló Larraín.

Reacción de los funcionarios

El presidente de la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación de Puerto Natales, Osvaldo Sánchez, valoró la firma del documento y la voluntad de las autoridades involucradas en la mesa de trabajo.

“Es una emoción tremenda poder firmar hoy un documento histórico, que entrega seguridad a los asistentes de la educación de Puerto Natales respecto del cumplimiento de los compromisos adquiridos. Agradecemos la voluntad y el compromiso del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, de la Delegación Presidencial y de todas las autoridades que han participado en este proceso”, expresó el dirigente.

Con este compromiso formalizado, los servicios educacionales iniciarán la tramitación administrativa para materializar los pagos pendientes y asegurar el normal cierre del año escolar en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.