Concejales de Punta Arenas piden ambulancia avanzada y base SAMU para el sector sur tras muertes frente a centros de salud

Tras registrarse recientemente dos muertes de usuarios en las inmediaciones de centros de atención primaria en Punta Arenas, integrantes del Concejo Municipal solicitaron gestionar financiamiento para una ambulancia de soporte vital avanzado y evaluar la reinstalación de una base del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) en el sector sur de la ciudad.

Durante la última sesión de la instancia comunal, la concejala Alicia Stipicic expuso la necesidad de asegurar recursos para adquirir un vehículo de emergencia equipado, junto con dotación clínica para su funcionamiento continuo. “Solicito que esta propuesta contemple equipamiento para atender y trasladar a pacientes críticos, personal capacitado y recursos para mantener el móvil operativo durante las 24 horas“, planteó.

En el debate se recordó que en marzo de 2016 existió un convenio entre la Municipalidad de Punta Arenas y el Servicio de Salud Magallanes para disponer de una ambulancia de soporte vital en el Servicio de Alta Resolutividad (SAR) Dr. Juan Damianovic, acuerdo que actualmente no se encuentra vigente.

Gestión para reactivar punto base del SAMU

En paralelo, tanto en la sesión plenaria como en la comisión de salud surgió la propuesta de habilitar un punto operativo fijo del SAMU en la zona sur. El concejal José Becerra pidió al alcalde Claudio Radonich reunirse con el Servicio de Salud Magallanes para “evaluar la posibilidad de reactivar lo que antiguamente existía en el sector sur, un punto base donde personal del SAMU permanecía durante determinadas horas, permitiendo una respuesta más cercana ante las emergencias”.

Becerra precisó que, si bien el organismo de urgencia no forma parte de la red primaria municipal, el municipio debe impulsar las coordinaciones institucionales. “Entendemos que el SAMU no depende de la red municipal de salud, pero sí podemos realizar las gestiones y coordinaciones necesarias para evaluar esta alternativa”, señaló.

Crecimiento urbano y experiencia previa

A diez años del término de su gestión municipal, el exalcalde Emilio Bocazzi recordó que durante su administración se implementó una medida orientada a resolver las dificultades de traslado hacia el Hospital Clínico de Magallanes.

El exjefe comunal indicó que el crecimiento demográfico y la expansión urbana de Punta Arenas hacia el sector sur hacen necesario fortalecer la capacidad de reacción inmediata ante emergencias médicas en esa zona de la capital regional.