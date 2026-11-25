El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, destacó el rol estratégico de Punta Arenas y la Región de Magallanes en la proyección polar del país, durante el seminario internacional “Puertas abiertas a la Antártica: Los países puerta de entrada y su rol estratégico”.

La jornada se desarrolló en dependencias de la Cancillería junto a las embajadas de Argentina, Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica, reuniendo a cerca de un centenar de autoridades, investigadores, representantes del sector privado y miembros de la sociedad civil para analizar las dimensiones políticas, científicas y logísticas del territorio austral.

En su intervención, el secretario de Estado subrayó el peso geopolítico de la zona extrema. “La Antártica constituye una prioridad permanente de nuestra política exterior y un componente fundamental de nuestra identidad como país antártico”, afirmó Pérez Mackenna, añadiendo que Punta Arenas y Magallanes “cumplen una función insustituible”.

El canciller recalcó que “su ubicación, infraestructura, conectividad y experiencia acumulada han permitido consolidar a Punta Arenas como una de las principales puertas de entrada al continente, prestando apoyo no solo a las actividades nacionales, sino también a más de veinte programas antárticos extranjeros“.

No obstante, advirtió que las ciudades de acceso al continente blanco enfrentan desafíos compartidos, entre los que mencionó “modernizar su infraestructura, articular eficazmente al sector público y privado, promover la investigación científica y avanzar hacia operaciones cada vez más sostenibles con el medio ambiente”.

Paneles internacionales y agenda polar

El encuentro, que contó además con la presencia del subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, y del secretario general de Política Exterior, Frank Tressler, fue moderado por el director de la División de Asuntos Antárticos, Diego Bunster, y estructurado en cinco ponencias temáticas.

En los paneles participaron el director del Instituto Antártico Chileno (INACh), Gino Casassa, quien abordó ciencia, infraestructura sostenible y energía renovable; los embajadores de Sudáfrica, George Monyemangene; Nueva Zelandia, Daniela Rigoli; y Australia, Andrew Martin; además de la coordinadora científica del Instituto Antártico Argentino, Carla Di Fonzo.

La actividad forma parte de la agenda antártica impulsada por el titular de Relaciones Exteriores, que recientemente incluyó una visita al INACh en Magallanes, un viaje al continente blanco junto a la Fuerza Aérea de Chile, el lanzamiento de la 63ª Expedición Científica Antártica Estival (ECA) y las gestiones para la reposición integral de la Base Científica Profesor Julio Escudero.