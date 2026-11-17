El Colegio Cruz del Sur de Punta Arenas obtuvo el primer lugar de la macrozona sur en el Desafío Colegios Soprole Sonrisa Circular, adjudicándose un aporte de $2.000.000 destinado a fortalecer sus proyectos educativos.

La distinción fue entregada por el agente zonal de Soprole, Gonzalo Neira Cruces, en una ceremonia a la que asistieron los seremis de Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld, y de Gobierno, Ángel Roa Alegría, autoridades que valoraron el compromiso ambiental de las comunidades escolares de la región.

El certamen consistió en recolectar la mayor cantidad de kilos por estudiante de envases plásticos de yoghurt y postres (PS6), junto con cajas de leche y jugos Tetra Pak de cualquier marca, materiales que debían entregarse limpios, secos y aplastados en puntos limpios habilitados.

Trabajo colectivo y alcance nacional

Según explicó la directora del centro de padres, Carolina Molina, el resultado fue posible gracias a un esfuerzo conjunto liderado por los alumnos más pequeños, el respaldo de María Paz Morales y la colaboración de cafeterías locales que aportaron envases al pesaje oficial.

Impulsado a nivel nacional para fomentar la economía circular y la separación de residuos en origen, el programa fue destacado por la gerente de Asuntos Corporativos de Soprole, Daniela Hott, quien felicitó al establecimiento puntarenense por movilizar a estudiantes, docentes y apoderados en torno a la recuperación de materiales reciclables.