La comunidad educativa de la Escuela de Pampa Guanaco, en la Provincia de Tierra del Fuego, selló una cápsula del tiempo que permanecerá resguardada durante diez años, tras reunir recuerdos, experiencias y deseos de estudiantes, docentes y vecinos de la localidad.

La iniciativa, denominada “Ventana al Futuro”, comenzó a gestarse en agosto y culminó en el marco del aniversario del establecimiento, convocando a distintas generaciones en torno a la historia y proyección del recinto rural.

Durante la ceremonia participó la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, quien recordó que en 2010 colaboró junto a otros habitantes del sector en las gestiones para concretar la apertura del colegio. La autoridad destacó el crecimiento experimentado por el poblado y el rol del establecimiento para el arraigo de las familias en la zona.

“Si hay escuela, también hay población”, afirmó Norambuena, valorando una jornada que refuerza la identidad y el sentido de pertenencia de quienes residen en Pampa Guanaco.

Por su parte, los estudiantes compartieron sus proyecciones para la próxima década, imaginando un establecimiento de mayor tamaño, con más alumnos, docentes, áreas de juego y espacios destinados a actividades vinculadas con la naturaleza.