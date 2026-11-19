La Corporación Nacional Forestal (Conaf) ejecutó trabajos de reducción de combustible vegetal en Pampa Guanaco, comuna de Timaukel, en el marco del Plan de Silvicultura Preventiva 2026-2027 para disminuir el riesgo de propagación de incendios forestales en la Provincia de Tierra del Fuego.

Las intervenciones abarcaron aproximadamente dos kilómetros de extensión en los sectores de La Guanaca y el área sur de la localidad, zonas catalogadas con niveles de riesgo alto y medio. Las faenas incluyeron retiro de vegetación muerta, poda y corte de pasto para evitar que un eventual siniestro avance entre áreas abiertas y el bosque nativo.

En el operativo participaron la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, y el director regional de Conaf, John Revello Mancilla, junto a brigadistas de la institución, Carabineros, representantes de Wildlife Conservation Society (WCS), personal municipal, vecinos y niños del sector, en coordinación con la Municipalidad de Timaukel.

Antecedentes históricos y trabajo comunitario

De acuerdo con cifras reportadas por Conaf, los incendios forestales han afectado cerca de 5.000 hectáreas en la Provincia de Tierra del Fuego durante los últimos años, antecedente que motiva el refuerzo de las medidas preventivas en localidades rurales.

Paralelamente, el organismo mantiene activos en Pampa Guanaco los programas Comunidad Preparada y Escuela Preparada, orientados a capacitar a habitantes y estudiantes en la identificación de riesgos y en la limpieza de vegetación combustible alrededor de viviendas y del establecimiento educacional.

Prohibición de quemas y medidas de autocuidado

Bajo la campaña nacional “¡Juntos pongamos un Alto al Fuego!”, las autoridades reiteraron el llamado a respetar la normativa vigente en Tierra del Fuego, donde las quemas controladas están prohibidas durante enero y febrero, mientras que en el resto del año deben informarse previamente a Conaf.

Asimismo, recomendaron extremar las precauciones al utilizar chulengos y fogones, mantenerlos alejados de la vegetación, evitar encender fuego en jornadas con viento y no arrojar colillas de cigarrillos en entornos naturales o rurales.