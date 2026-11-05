Comunidad educativa despide a Jorge Paredes Méndez, director del Liceo Industrial de Punta Arenas

Pesar causó en el ámbito formativo regional la confirmación del fallecimiento de Jorge Luis Paredes Méndez, director del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas. El deceso se produjo por causas naturales luego de enfrentar un delicado estado de salud que lo mantuvo apartado de sus funciones directivas durante las últimas semanas.

La institución educativa expresó su duelo mediante una comunicación oficial, en la que valoró su trayectoria y compromiso: “Nuestro liceo se viste de luto ante la partida de quien asumió con compromiso, valentía y convicción el desafío de liderar una institución con historia. Lo despedimos con tristeza, pero también con gratitud por su entrega, su fortaleza y el cariño que supo sembrar en nuestra comunidad”.

Por su parte, el Centro de Estudiantes del establecimiento destacó la cercanía y apertura del docente: “Siempre dispuesto a escuchar nuestras ideas y sueños. Agradecemos su confianza, su apoyo constante y la relevancia que siempre dio a la voz de las y los estudiantes”.

Coordenadas del velatorio y funeral

Los servicios velatorios se desarrollan en el salón de la Funeraria Andana, ubicado en Armando Sanhueza N° 298, entre las 18:30 y las 22:00 horas, continuando durante la siguiente jornada hasta las 14:30 horas en el mismo recinto.

Posteriormente, el cortejo se trasladará hasta las instalaciones del Liceo Industrial, donde se llevará a cabo una ceremonia de homenaje de aproximadamente 30 minutos, para luego dar paso a la sepultura en el Cementerio Municipal Sara Braun.