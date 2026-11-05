JD Vance culpa a la guerra contra Irán por la dura derrota republicana en las elecciones legislativas

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, atribuyó este miércoles la derrota del Partido Republicano en las recientes elecciones legislativas al descontento popular generado por la ofensiva bélica que la administración de Donald Trump inició contra Irán. Los comicios sellaron el retorno del control demócrata en ambas cámaras del Congreso estadounidense.

A través de un extenso pronunciamiento publicado en la red social X, la segunda autoridad de la Casa Blanca sostuvo: “La razón por la que perdimos es la guerra. El propio Presidente lo dijo anoche”. El mensaje marca un distanciamiento público frente a la estrategia militar impulsada en Medio Oriente, en momentos en que analistas proyectan su eventual postulación presidencial hacia 2028.

Vance abordó directamente las consecuencias políticas de la incursión armada: “Si alguien quiere argumentar que valió la pena, que perder el Senado durante los próximos seis años fue un costo aceptable, que lo diga. Que defienda que fue un precio que merecía pagarse. Se puede estar de acuerdo o no, pero al menos sería una postura honesta”.







Impacto electoral y económico

La operación militar fue ordenada el 28 de febrero en conjunto por Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con miras a desmantelar la industria nuclear y el arsenal de misiles iraní, metas que no se cumplieron y que terminaron por extender la inestabilidad en la región.

El vicepresidente reconoció que parte fundamental del electorado que apoyó a la fórmula presidencial republicana hace dos años decidió cambiar su voto debido al impacto del conflicto en el costo de la vida y el precio de los combustibles en territorio estadounidense: “Todo el mundo sabe por qué perdimos. Y cualquier conversación franca sobre hacia dónde vamos desde aquí tiene que empezar por ahí”. Según añadió, mediciones internas revelaron que el rechazo a la guerra, la economía y la intención de modificar los términos de la alianza con Israel fueron los factores determinantes del resultado.

Consultado en Washington sobre las palabras de su compañero de fórmula, el mandatario Donald Trump admitió que la contienda bélica influyó en la pérdida de votos: “Creo que en gran medida es verdad, porque hizo que la gasolina subiera un poco a corto plazo”, aunque insistió en que las acciones ejecutadas contaban con justificación estratégica.