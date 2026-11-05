Feria Laboral INACAP-CPC 2026 ofrecerá ofertas de trabajo y postulaciones presenciales en Punta Arenas

Una nueva alternativa para acceder a puestos de trabajo y vincularse con el sector productivo se desarrollará en la capital regional con la Feria Laboral INACAP–CPC 2026. El encuentro tendrá lugar los días 10 y 11 de noviembre en las dependencias de INACAP Punta Arenas, con acceso liberado para toda la comunidad magallánica.

La actividad reunirá a más de 20 empresas con puestos vacantes en diversos rubros, permitiendo a los postulantes dialogar directamente con los equipos de selección. La atención presencial se estructurará en dos franjas horarias: de 09:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas. Para participar, los interesados deben concurrir con su cédula de identidad y currículum vitae actualizado.

La encargada de Empleabilidad y Egresados de la sede, Denisse Alvarado, convocó a aprovechar el espacio: “Esta feria es una gran oportunidad para quienes están buscando trabajo o desean acceder a nuevas alternativas laborales. Invitamos a toda la comunidad a acercarse, conocer las ofertas disponibles y conversar directamente con las empresas participantes”.

Apoyo digital e inteligencia artificial

El proceso presencial se articula con la plataforma digital Emplea Chile (emplea.inacap.cl), portal gratuito que vincula a más de 200 mil usuarios con 16 mil empresas. El sistema integra herramientas basadas en inteligencia artificial, tales como un coach virtual para optimizar el currículum, módulos de evaluación de competencias y simuladores interactivos de entrevistas laborales con retroalimentación automática. Para quienes no puedan desplazarse, la feria contará en paralelo con una modalidad online.

Durante las dos jornadas, el recinto dispondrá además de un punto informativo de cara al proceso académico del próximo año. La directora de Admisión y Comunicaciones de INACAP Punta Arenas, Angélica Ralil, puntualizó que estará habilitado el stand institucional para orientar sobre la oferta de carreras y las matrículas correspondientes a la Admisión 2027.