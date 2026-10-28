Dos directoras de la educación pública de Magallanes son distinguidas entre los mejores líderes escolares del país en el Premio LED 2026

En el Aula Magna de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago, se llevó a cabo la ceremonia oficial de reconocimiento a los 30 líderes educativos más destacados del país, correspondiente a la cuarta edición del Premio LED 2026 (Líderes Educativos Directivos). La iniciativa, impulsada por la Fundación Impulso Docente, contó este año con un especial protagonismo magallánico tras la premiación de dos directoras pertenecientes a la educación pública de la región austral.

En la categoría “Convivencia e inclusión”, el galardón recayó en Danitza Correa, directora de la Escuela Elba Ojeda Gómez (Río Seco, Punta Arenas). Dicha mención distingue las prácticas pedagógicas y de gestión orientadas a fomentar comunidades escolares integradas, con foco en la equidad formativa, el respeto mutuo y el resguardo de ambientes seguros y participativos para los estudiantes.

Por su parte, en el ámbito de “Aprendizajes base y resultados académicos”, la distinción fue otorgada a Alejandra Brevis, directora de la Escuela Capitán Juan Ladrillero de Puerto Natales. Esta área de premiación releva la capacidad de los equipos directivos para implementar planes sistemáticos de mejora continua, fortalecimiento de competencias esenciales y consolidación de la excelencia pedagógica en el aula.

Reconocimiento a la transformación educativa

El Premio LED nació con el propósito de identificar, visibilizar y honrar el impacto de aquellos líderes escolares que impulsan cambios sustantivos en las aulas chilenas mediante proyectos innovadores y un alto compromiso directivo.

A lo largo de sus cuatro versiones consecutivas, el certamen de la Fundación Impulso Docente ha distinguido a un total de 116 directores y directoras provenientes de 14 regiones del país, consolidando un mapa nacional de buenas prácticas escolares que en esta oportunidad posiciona el trabajo de las comunidades formativas de Magallanes en el más alto nivel nacional.