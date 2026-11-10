Educación lanza campaña en Magallanes para promover la cobertura parvularia y alcanzar 100% de matrícula en 2027

Con una visita al Jardín Infantil y Sala Cuna Archipiélago de Chiloé, en Punta Arenas, autoridades regionales presentaron la campaña “Magallanes se une por la primera infancia”, iniciativa que articulará diversas actividades formativas y comunitarias durante todo el mes para relevar la importancia del aprendizaje temprano.

El despliegue busca acercar el trabajo formativo a las familias de la zona austral e incentivar la inscripción en los recintos preescolares públicos.

El seremi de Educación, José Raúl Alvarado, detalló el alcance de la red disponible en la zona: “Deseamos mostrar el trabajo que se hace y preparar a nuestros niños con entusiasmo para la enseñanza básica; hoy tenemos la capacidad instalada para recibir a más de 4.000 párvulos“.

Meta de cobertura para 2027

La coordinación reúne los esfuerzos de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y Fundación Integra. La directora regional subrogante de Junji, Marisol Villegas, planteó que la meta compartida entre las instituciones es “lograr el 100% de matrícula para el año 2027“.

Por su parte, el director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco, remarcó que la prioridad operativa apunta a que las familias conozcan los espacios y aprovechen las oportunidades de desarrollo pedagógico y exploración que ofrece el sistema público.

La directora del jardín Archipiélago de Chiloé, Victoria Álvarez, valoró el enfoque formativo del nivel inicial, señalando que los recintos basan sus metodologías en la contención, el juego y los procesos de socialización temprana de niños y niñas.