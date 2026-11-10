Concejo Municipal analiza muertes en la atención primaria de Punta Arenas y cuestiona demora de ambulancias

La Comisión de Salud del Concejo Municipal de Punta Arenas sostuvo una sesión extraordinaria con directivos de la Corporación Municipal (Cormupa), equipos clínicos y dirigentes de la Confusam, con el fin de revisar los protocolos de atención y traslado tras el fallecimiento de tres usuarios en la red de atención primaria de salud (APS).

El debate se centró de manera prioritaria en el caso de Vanesa Soto Unquén (30 años), quien perdió la vida en dependencias del SAR Juan Damianovic. La concejala Alicia Stipicic Mackenney precisó que los casos bajo análisis corresponden a tres decesos registrados en recintos municipales: uno en el mencionado SAR y otros dos en distintos Cesfam de la comuna. Frente a ello, exigió una indagatoria formal: “Considero fundamental que se realice una investigación administrativa seria, objetiva y transparente, que permita esclarecer los hechos, evaluar los procedimientos aplicados y determinar las eventuales responsabilidades. No es responsable adelantar juicios sin conocer previamente los resultados”.

Cuestionamientos a tiempos del SAMU

La presidenta de la Comisión de Salud, concejala Marcela Leichtle Martínez, respaldó el actuar del personal de turno al señalar que aplicaron los protocolos habituales, apuntando sus reparos hacia el sistema centralizado de emergencias médicas.

“Respecto de la ambulancia, hay una pregunta que debe responder el SAMU. Según lo relatado por la familia, se comunicaron con el SAMU en reiteradas ocasiones durante cerca de dos horas. ¿Por qué durante ese tiempo no recibieron el auxilio que solicitaron?”, cuestionó Leichtle.

La edil advirtió la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los habitantes de la zona sur de la capital regional, cuya lejanía con el Hospital Clínico de Magallanes —emplazado en el sector norte— complica la respuesta oportuna ante cuadros de riesgo vital. Como medida a mediano plazo, planteó la necesidad de gestionar una base operativa del SAMU en el sector sur y dotar al SAR Damianovic de una ambulancia M2 de alta complejidad, equipamiento del cual la Cormupa carece actualmente para traslados críticos.