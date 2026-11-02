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Encuentro de Teatro Estudiantil Aristóteles España reúne a elencos de las cuatro provincias de Magallanes en Punta Arenas

La décima edición del certamen organizado por el Ministerio de las Culturas presentará 21 obras durante este 3 y 4 de noviembre en el espacio Circo del Sur. Participan delegaciones escolares de Porvenir, Puerto Williams, Puerto Natales y la capital regional con entrada liberada.

Periodista Web
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Con delegaciones teatrales provenientes de las cuatro provincias del territorio austral, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena alza el telón de la décima edición del Encuentro de Teatro Estudiantil “Aristóteles España Pérez”. El certamen escolar concentrará a jóvenes talentos de Porvenir, Puerto Natales, Puerto Williams y Punta Arenas, quienes darán vida a una nutrida cartelera compuesta por 21 montajes escénicos.

El evento, impulsado por la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional, se desarrollará este martes 3 y miércoles 4 de noviembre a partir de las 10:00 horas. La sede de las presentaciones será el recinto de Circo del Sur, emplazado en calle O’Higgins 655, en Punta Arenas, con funciones abiertas a la comunidad y acceso totalmente gratuito.

Trece espacios formativos en escena

La muestra congregará a elencos artísticos de 13 establecimientos educacionales y centros culturales de la región, propiciando el intercambio creativo y la circulación de obras originadas en las aulas del extremo sur.

Por la comuna de Punta Arenas subirán al escenario representaciones del Colegio Miguel de Cervantes, Colegio Nobelius, Liceo Luis Alberto Barrera, Instituto Superior de Comercio (Insuco), Escuela Pedro Pablo Lemaitre, Espacio Cultural Casa Nómada, Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa y el Colegio Alemán.

Desde la Provincia de Última Esperanza dirán presente las agrupaciones de la Escuela Capitán Juan Ladrillero, el Colegio Puerto Natales y la Escuela Bernardo O’Higgins. En tanto, desde Tierra del Fuego viajará la compañía del Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes de Porvenir, mientras que la Provincia Antártica estará representada por el elenco del Liceo Bicentenario Donald Mc-Intyre Griffiths de Puerto Williams.

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