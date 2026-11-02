Tercera Jornada Angus Río Verde 2026 reunió a productores y especialistas para potenciar la ganadería bovina en Magallanes

Con la asistencia de productores, estancieros, autoridades regionales, representantes de entidades públicas y privadas, firmas del agro y vecinos de la comuna, se llevó a cabo la tercera edición de la Jornada Ganadera Angus Río Verde 2026. El evento fue organizado por la Ilustre Municipalidad de Río Verde en alianza estratégica con la Asociación Angus Magallanes.

La iniciativa tuvo como propósito consolidar el desarrollo de la ganadería bovina mediante instancias de transferencia técnica, análisis de mercado y articulación productiva entre criadores e investigadores, relevando el rol histórico de la actividad en la cuenca del seno Skyring.

La alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez Barrientos, destacó el valor identitario de la cita en el territorio: “La ganadería forma parte de la historia y de la identidad de Río Verde. Esta jornada nos permite reconocer esa trayectoria y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades de capacitación, innovación y colaboración para seguir fortaleciendo una actividad fundamental para nuestra comuna”.

Genética, financiamiento y homenaje a la trayectoria

El ciclo de exposiciones técnicas profundizó en mejoramiento genético, herramientas de fomento productivo y el futuro de la producción cárnica austral. El panel de expertos contó con las ponencias de Francisco Sales Zlatar, del Centro Regional INIA Kampenaike; Esteban Mansilla Mascareño y Daniela Verdugo Alvarado, en representación de la Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural (Codesser); e Ignacio Besoain Obradors, presidente de la Federación Nacional de Productores de Ganado Bovino de Carne (Fedecarne).

Por su parte, el presidente de la Asociación Angus Magallanes, Rodrigo Gallegos Alvarado, remarcó la importancia del trabajo asociativo: “Estos encuentros permiten reunir a productores, especialistas e instituciones en torno a un objetivo común: seguir fortaleciendo la ganadería bovina en Magallanes. El intercambio de conocimientos y experiencias es fundamental para proyectar el desarrollo de la raza Angus en nuestra región”.

Uno de los hitos más significativos de la jornada fue la distinción entregada a Milan Martinic Vrandesic, en reconocimiento a sus más de 50 años de trayectoria en el rubro agropecuario y su permanente contribución técnica a través del Plantel Ganadero Los Coigües.

Desde la perspectiva de los criadores locales, el productor Sergio Vilicic Anticevic valoró la periodicidad de estos foros: “Estas jornadas son muy importantes porque nos permiten encontrarnos entre productores, compartir experiencias y conocer nuevas herramientas. La ganadería tiene una gran tradición en Magallanes, pero también debemos seguir incorporando conocimiento y nuevas prácticas para proyectarla hacia el futuro”.

El programa concluyó con un recorrido técnico por las instalaciones de corrales, una muestra gastronómica a cargo de la empresa Cermaq y la tradicional subasta de animales mediante remate ganadero.