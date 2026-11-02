Grupo científico escolar Hidrogenios representará a Magallanes en la Feria Mundial de Ciencias en Colombia

Los integrantes del grupo científico escolar Hidrogenios, proyecto formativo surgido en las aulas de la educación pública bajo el alero de la ONG Nobeles Australes, iniciaron una gira internacional para representar a la Región de Magallanes en la Feria Mundial de Ciencias, certamen que se llevará a cabo entre el 9 y el 14 de noviembre en Colombia.

La delegación magallánica está conformada por los estudiantes Yuliana Mercado y Brayan Caballero, del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, junto a Juan Camilo Valencia, alumno del Liceo Polivalente María Behety de Menéndez, acompañados por su profesor guía, Javier Garay.

En la cita planetaria, los jóvenes talentos regionales presentarán dos investigaciones aplicadas a la realidad productiva austral: el desarrollo de biocombustible a partir de desechos orgánicos de la industria del salmón, y el diseño y funcionamiento de un prototipo de embarcación impulsada mediante hidrógeno verde.

Gira técnica, paso por el Congreso y pasantías industriales

El itinerario de la comitiva no se limitará únicamente a la competencia científica. Previo a su arribo a la feria, los estudiantes contemplan una visita institucional a la sede del Congreso Nacional en Valparaíso para recibir un reconocimiento oficial por su trayectoria en la divulgación e investigación escolar.

Asimismo, el programa incluye encuentros diplomáticos protocolares en las embajadas de Chile y Colombia, sumando pasantías técnicas en las plantas de ensamblaje automotriz de Marcopolo, Toyota y Sofasa, donde conocerán procesos industriales de vanguardia tecnológica.

Respaldo del SLEP Magallanes y proyecto del bus científico

Antes del despegue, el equipo sostuvo un encuentro de trabajo con el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, Rodrigo Sepúlveda, con el fin de exponer sus líneas de innovación y coordinar apoyo institucional para la sostenibilidad de sus investigaciones.

En la reunión, la autoridad educacional comprometió respaldo para proyectar iniciativas de impacto pedagógico, entre ellas el proyecto del “bus de la ciencia”, aula móvil diseñada para recorrer los establecimientos de la región acercando la experimentación científica a las comunidades escolares.

Por su parte, el docente Javier Garay valoró la sintonía con el organismo administrador, remarcando la importancia de robustecer la educación técnico profesional como motor de innovación aplicada para consolidar la continuidad del semillero Hidrogenios en el extremo sur.