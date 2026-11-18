Representantes de México, Finlandia y Portugal, integrantes del programa internacional “Urban and Regional Cooperation” (IURC) de la Unión Europea, se reunieron la mañana de este martes en Punta Arenas con el gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, para analizar áreas productivas comunes y líneas de cooperación estratégica.

El encuentro se realizó en el salón Nelda Panicucci del edificio Plaza del Gobierno Regional de Magallanes y se enmarca en la alianza de trabajo entre la región austral y los gobiernos subnacionales vinculados al bloque europeo.

La comitiva internacional estuvo integrada por Mary Angélica Pérez López, directora general de la Agencia de Desarrollo de Yucatán (México); Maria Backman, gerenta de desarrollo y negocios del Consejo Regional de Ostrobotnia (Finlandia); Anna-Karin Jansson, jefa de Educación Global de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Novia (Finlandia); Daniel Janeiro, coordinador de Relaciones Exteriores de la Agencia de Desarrollo Regional del Alentejo (Portugal); Álvaro Beijinha, alcalde de la municipalidad de Sines (Portugal); y Silke Haarich, gerenta de comunidad de práctica de IURC.

Intercambios en hidrógeno verde, puertos y educación

Tras la reunión, el gobernador Jorge Flies destacó las oportunidades de intercambio detectadas con cada territorio. Respecto de Yucatán, señaló que la región mexicana “no es solo turismo: nos mostraron del desarrollo portuario, del de energía y la integración que, del punto de vista turístico y de innovación, nos va a permitir conocer y compartir esas experiencias”.

Sobre el vínculo con Ostrobotnia, en Finlandia, la autoridad precisó que el trabajo en energías renovables y sustentabilidad alimentaria ya ha permitido el acompañamiento a la Universidad de Magallanes (UMAG), detallando que “estudiantes de la Universidad de Magallanes que están viajando y van a tener una estadía en Finlandia para ver el proceso con circunstancias similares”.

En cuanto a la región de Alentejo, en Portugal, Flies subrayó su rol estratégico como puerta de entrada energética hacia el continente europeo: “Es la zona que recibe todos los productos energéticos para Portugal y para punto de ingreso a Europa. Y entre lo que está haciendo este puerto, aparte de recibir todos los hidrocarburos de Portugal, va a recibir gran parte de lo que llegue de productos subproducto de hidrógeno verde. Cuando hemos pensado que nuestros proyectos de hidrógeno verde se tienen que exportar a Europa, pueden llegar en distintos puertos. Y este es uno de ellos”.