Escuela Manuel Bulnes recupera 28 computadores y evita gasto de $16 millones en Punta Arenas

La Escuela Manuel Bulnes logró recuperar 28 computadores de escritorio que se encontraban al borde de la obsolescencia, evitando un costo de reposición estimado en aproximadamente 16 millones de pesos.

El proyecto fue ejecutado por el profesor Matías Mundaca en coordinación con el equipo técnico del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, permitiendo restablecer la operatividad completa del laboratorio de informática del establecimiento.

Originalmente, la sala contaba con 28 equipos que funcionaban con el sistema operativo Windows sobre discos duros tradicionales. Debido al elevado consumo de recursos del software y al desgaste del hardware, los computadores presentaban una severa ralentización tanto en el encendido como en el uso de herramientas de ofimática.

Para revertir ese problema, se implementó el sistema operativo Chrome OS Flex, medida que permitió optimizar el rendimiento de las máquinas. Actualmente, los 28 computadores arrancan y operan de manera simultánea durante las clases, facilitando que la totalidad de los estudiantes participe en actividades digitales en tiempo real.