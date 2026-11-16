Jornadas por la Rehabilitación confirman artistas, bloques y valores de entradas para su cierre en Punta Arenas

Las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes confirmaron la programación, los valores de ingreso y los artistas invitados para su jornada de cierre, fijada para este sábado 21 de noviembre en el Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas.

El evento se dividirá en tres bloques horarios diferenciados según público:

Bloque infantil: entre las 15:00 y las 16:30 horas , con una adhesión de $2.000 .

Bloque juvenil: hasta las 19:00 horas , con un valor de $3.000 .

Bloque de cierre: desde las 21:30 horas, cuyo ingreso tendrá un aporte de $4.000 por persona.

Las entradas están disponibles en la Sede del Club de Leones Cruz del Sur, entre las 09:30 y las 19:00 horas. Para quienes deseen colaborar a distancia, la organización mantiene habilitada la cuenta corriente 919-00-176100 del BancoEstado.

Artistas invitados

La cartelera nacional contará con el cantante de Peñaflor Toly Fu (Oliver Alonso Paredes), quien mezcla cumbia, reggaetón y rancheras, y con el intérprete urbano curicano PolPablo (Pablo Rojas), exparticipante del programa The Voice y autor de temas como Envenenado, Perdóname y Mi Adicción.

El humor estará a cargo de Marcos “Charola” Pizarro, procedente de Valparaíso, mientras que la animación infantil reunirá a la Tía Pucherito junto al payaso Wellinton.

Cierre previo en Puerto Natales

Un día antes, el viernes 20 de noviembre, se desarrollará el cierre provincial de Última Esperanza en el Gimnasio José Miguel Carrera de Puerto Natales (calle Esmeralda 630).

En ese escenario se presentarán los exponentes locales Anita Alvarado, el Quinteto de Cuerdas de la Fundación Artes de la Patagonia Austral, Lady Dance Junior, Camila y Los de Siempre y Santo Remedio, junto a los artistas invitados Toly Fu y PolPablo.