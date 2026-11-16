Profesores y estudiantes de la UMAG marcharon en Punta Arenas contra recortes presupuestarios en educación

Docentes y estudiantes universitarios marcharon por las calles de Punta Arenas hasta la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero para rechazar los recortes presupuestarios proyectados para el próximo año en el sector educacional y en los beneficios de educación superior.

La movilización fue convocada por el Colegio de Profesores y contó con la participación de alumnos de la Universidad de Magallanes (UMAG), quienes completan tres semanas con sus actividades académicas paralizadas.

La presidenta del directorio comunal de Punta Arenas del Colegio de Profesores, María José Rodríguez, advirtió que las restricciones financieras anunciadas impactarán directamente el funcionamiento de escuelas y liceos públicos en la región.

“Vemos el panorama como muy negativo, ya que hay posibles fusiones de cursos, que esto es muy importante que las familias magallánicas lo tengan presente, que van a afectar a la prestación del servicio educativo, reducciones de las dotaciones docentes y de asistentes de educación”, señaló la dirigenta.

Rodríguez cuestionó también la falta de definiciones del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) respecto de los cambios proyectados para el próximo periodo escolar. “En estos minutos estamos viviendo mucha incertidumbre de parte del Servicio Local de Educación Pública debido a que en la propuesta de Plan Anual Local no se caracteriza cuáles van a ser las reducciones o ajustes de dotación. Recién vamos a saber el día 15 de diciembre, que por ley, de acuerdo a la 21.040, debe señalarse, cuáles son los traslados, cuáles son las reducciones y ajustes que se van a realizar”, agregó.

Postura de la Federación de Estudiantes de la UMAG

A la columna se sumó la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes, cuya secretaria de Asuntos Estudiantiles, Amaia Saldivia, alertó sobre el impacto territorial que tendría el ajuste fiscal en las zonas extremas.

“Nosotros ponemos el énfasis en lo que está sucediendo en zonas extremas y en el cono sur, además de lo que nos afecta a nosotros y nos compete por sobre todo, que es la Beca Magallanes, lo cual ha sido tema no solo de los estudiantes y de los funcionarios de la universidad, sino que también ha estado en conversaciones con los diputados regionales y las autoridades regionales en general”, enfatizó.

Saldivia informó que el estudiantado mantiene una movilización de carácter indefinido —que se evalúa cada viernes en asamblea— tras una votación realizada el pasado viernes que convocó a más de mil jóvenes: 705 estudiantes optaron por sostener la paralización, frente a 179 votos por la toma del recinto y 142 por deponer la medida, sin registros nulos ni blancos.