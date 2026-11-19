Estudiantes de enseñanza media participaron en la jornada de socialización del Instrumento de Investigación e Innovación Escolar (IIE), instancia financiada por el programa Explora del Ministerio de Ciencia y ejecutada por la Universidad de Magallanes (UMAG) para promover el intercambio de conocimientos y el desarrollo científico juvenil.

La vicerrectora de Vinculación con el Medio de la UMAG, Mariela Alarcón, valoró el nivel alcanzado por los equipos escolares y la continuidad de sus trabajos en el tiempo. “Es sorprendente el desarrollo y el talento que van mostrando los estudiantes en sus distintos proyectos, porque muchos de ellos ya son parte de una continuidad de observaciones que han tenido desde hace algún tiempo”, afirmó.

La muestra congregó diversas propuestas aplicadas tanto a problemáticas territoriales como al bienestar estudiantil. Entre ellas destacó la iniciativa del Colegio Nobelius, presentada por la profesora Yein Arancibia, cuyo origen se remonta al año pasado y se centra en la construcción de invernaderos de bajo costo para cultivar plantas comestibles que suelen escasear en la región.

El diseño incorporó una pared compuesta por botellas con agua pintadas de negro, sistema destinado a regular el ambiente interior y liberar calor de manera gradual durante las tardes para amortiguar los cambios bruscos de temperatura, especialmente en la época invernal.