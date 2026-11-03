Estudiantes de la Universidad de Magallanes paralizan actividades por cinco días ante eventual fusión de la Beca Magallanes

con un respaldo de 552 votos favorables, la federación estudiantil de la Universidad de Magallanes (UMAG) resolvió ratificar un paro de actividades académicas por cinco días, medida de fuerza adoptada en señal de alerta frente a los inminentes reajustes presupuestarios para la educación superior y las reestructuraciones a las ayudas estudiantiles anunciadas por el Ministerio de Educación.

El principal foco de conflicto y preocupación entre la comunidad universitaria radica en el anuncio gubernamental respecto a la fusión de la histórica Beca Magallanes con el beneficio homólogo de la Región de Aysén, articulación técnica que daría origen a una eventual “Beca Patagonia”.

La propuesta ministerial mantiene en la incertidumbre la vigencia del aporte anual cercano al millón de pesos que perciben actualmente los alumnos de la zona austral, recurso calificado como fundamental para solventar los altos costos de vida, arriendos y manutención derivados del aislamiento geográfico regional. A esta situación se agregan los temores por alteraciones al Fondo Solidario interno de la UMAG y su componente estatal.

Críticas a la postura de rectoría y definición en urnas

Mientras la movilización mantiene congeladas las clases hasta este viernes, la dirigencia estudiantil cuestionó la falta de pronunciamientos concluyentes por parte de la rectoría y del equipo directivo de la casa de estudios. Según los universitarios, la reserva de las autoridades contrasta abiertamente con los balances de la reciente cuenta pública institucional, ceremonia donde se proyectaron metas de estabilidad financiera, solvencia y expansión académica.

El desenlace de la paralización se definirá en las urnas durante la jornada de este viernes, instancia en la que el estamento estudiantil volverá a votar para determinar si se retoman las cátedras lectivas en los campus universitarios o si se prorroga la movilización como medida de presión hacia las carteras sectoriales y el gobierno universitario.