Vecinos atacan vivienda de hombre formalizado por abuso sexual a menor en Santo Domingo

Una violenta manifestación ciudadana se registró en la comuna de Santo Domingo, en la Región de Valparaíso, luego de que un grupo de vecinos protagonizara una protesta que derivó en serios destrozos en el inmueble particular de un hombre formalizado por el delito de abuso sexual impropio contra una menor de 14 años.

Los hechos quedaron documentados en registros audiovisuales difundidos a través de plataformas digitales, donde se aprecia a manifestantes arremetiendo contra el frontis y la estructura del domicilio en el cual reside el imputado. Si bien en una primera instancia versiones en redes sociales aseguraban de manera errónea que el individuo formaba parte de los condenados beneficiados con rebajas de condena por delitos sexuales, se corroboró que el sujeto no guarda relación con dichos indultos o reducciones de pena, correspondiendo a un proceso judicial cursado recientemente.

Conforme a los antecedentes del Ministerio Público, el imputado fue formalizado ante el tribunal de garantía en calidad de autor del delito de abuso sexual con contacto corporal consumado en perjuicio de una niña de 14 años, quien además presenta una condición de discapacidad intelectual.

Tras la formalización, el juez de turno desechó la prisión preventiva solicitada por el ente acusador y decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total, firma periódica ante la autoridad designada, arraigo nacional y la estricta prohibición de acercarse a la víctima o a su familia.

Indignación vecinal por proximidad territorial

La resolución judicial desató la indignación inmediata del núcleo familiar y de los residentes del sector debido a la estrecha proximidad física entre los involucrados, toda vez que el domicilio del imputado se encuentra emplazado a escasos metros de la casa habitacional de la niña afectada.

El tío de la víctima, Joaquín Aldunate, exteriorizó el profundo malestar e impotencia de la comunidad ante el peligro que representa dicha cercanía: “Principalmente la sensación de impotencia. La persona está acá a 20 metros de la casa de mi sobrina“, declaró.

Junto con ello, el familiar aseguró que el hombre habría quebrantado el régimen de encierro preventivo: “Mi sobrina tiene miedo, y él está ahí en su casa libre, encerrado, pero libre. Salió en dos oportunidades durante la jornada pese a las medidas cautelares”, denunció Aldunate, emplazando a las autoridades de justicia a revocar la medida cautelar: “Ellos tienen que estar en la cárcel, ellos tienen que tener miedo, no nosotros encerrados de que ellos abusen de nuestros hijos, de nuestras hijas”.

Pronunciamiento del municipio

Frente a la alteración del orden público y la gravedad de los antecedentes, la Municipalidad de Santo Domingo emitió una declaración pública en la que expresó su preocupación por los hechos que vulneran a una niña de la comuna y que se mantienen bajo investigación penal.

Desde la casa consistorial señalaron que el alcalde tomó contacto directo con la madre de la menor de edad para disponer acompañamiento jurídico y apoyo psicosocial a través de los programas municipales, en coordinación con las redes de protección de la infancia.

Asimismo, el municipio indicó que respetará las decisiones que adopten los tribunales de alzada, instando a los vecinos a actuar con cautela y evitar la difusión de antecedentes personales que puedan entorpecer el proceso investigativo o vulnerar la privacidad de la víctima.