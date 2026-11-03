Estudiantes de Inacap Punta Arenas lideran proyecto voluntario para recuperar la emblemática Plaza Simón Bolívar

En el marco de las actividades conmemorativas por los 60 años de trayectoria formativa de Inacap, estudiantes pertenecientes a la Sede Punta Arenas pusieron en marcha un voluntariado comunitario destinado a la recuperación y rehabilitación integral de la tradicional Plaza Simón Bolívar, ubicada en la capital regional.

La iniciativa, impulsada mediante un fondo concursable interno orientado a generar proyectos con impacto barrial y vinculación con el medio, busca mejorar los estándares de seguridad, accesibilidad y habitabilidad del espacio público, promoviendo al mismo tiempo la asociatividad entre la casa de estudios superiores, los residentes del sector y el municipio local.

Limpieza inicial y reposición de equipamiento en talleres

La fase inicial del plan de intervención en terreno contempló extensas faenas de desmalezado, retiro de escombros, despeje de senderos y limpieza general de las zonas de esparcimiento, permitiendo reacondicionar de inmediato las áreas de libre tránsito para los vecinos del cuadrante.

Como parte del cronograma de obras, estudiantes del Área de Construcción asumirán el diseño y confección en sus talleres prácticos de nuevos módulos de juegos infantiles en madera y elementos de mobiliario móvil, estructuras que serán instaladas para sustituir piezas deterioradas por el paso del tiempo y las inclemencias del clima austral.

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Vínculo con vecinos y formación con sentido social

Durante las jornadas de intervención, familias y residentes del sector se acercaron al área verde para dialogar con los voluntarios y agradecer el despliegue desplegado en beneficio del barrio, consolidando una instancia de integración entre el quehacer pedagógico y las necesidades directas de la comunidad.

Desde la institución formativa destacaron que esta acción se alinea con los valores de innovación, integridad y excelencia promovidos durante sus seis décadas de labor en Chile, fomentando que los futuros técnicos y profesionales ejerzan un rol de liderazgo social efectivo y contribuyan de manera sostenible al bienestar de la Región de Magallanes.