Estudiantes de cuarto medio de la especialidad de Mecánica Automotriz del Liceo Industrial de Punta Arenas desarrollan un programa de pasantías laborales en la empresa Recasur, instancia orientada a acercarlos a la dinámica productiva del sector en la capital regional.

Durante este período, los jóvenes se integran a la jornada diaria de la firma automotriz y rotan por distintos estamentos y áreas técnicas. En cada sección enfrentan desafíos reales bajo la tutela directa de maestros experimentados de la industria, lo que les permite aplicar los contenidos teóricos y prácticos adquiridos entre tercero y cuarto medio.

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La experiencia formativa incorpora además el desarrollo de competencias transversales exigidas en el rubro, como el trabajo en equipo, la responsabilidad, el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad y la atención al cliente, todo ello bajo el seguimiento continuo del docente de la especialidad.

“Esta pasantía busca ser un puente efectivo entre la formación técnica y las demandas reales del mercado laboral magallánico. Ver a nuestros estudiantes desenvolverse con autonomía, guiados por los profesionales del sector, nos demuestra que la Educación Técnico-Profesional es un motor clave para el desarrollo regional”, señaló el profesor Carlos Contreras, encargado del programa.

El docente agradeció también la disposición del jefe de producción de la empresa, Jorge Gallardo, y el respaldo del equipo de gestión del establecimiento para concretar este vínculo entre la educación técnico-profesional y el sector privado.