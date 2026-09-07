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Estudiantes de Puerto Williams reciben computadores de las Becas TIC de Junaeb para reducir la brecha digital en la Provincia Antártica

Un total de 19 alumnos de séptimo básico del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths accedieron a los equipos portátiles entregados por el Estado. La medida busca fortalecer los procesos de aprendizaje en una de las zonas más aisladas del país y garantizar igualdad de condiciones educativas.

Periodista Web
Periodista Web

Un grupo de 19 estudiantes de séptimo básico del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, en Puerto Williams, recibió computadores portátiles en el marco del programa Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (Becas TIC), iniciativa ejecutada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

La entrega adquiere un valor estratégico en la capital de la Provincia Antártica Chilena, donde las condiciones geográficas y el aislamiento territorial representan un desafío constante para el acceso a la tecnología, conectividad y herramientas digitales de aprendizaje.

El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada, remarcó la significación de desplegar estos beneficios estatales en zonas extremas. Por su parte, el director del establecimiento educativo, Néstor Ríos, valoró el impacto de las herramientas informáticas para potenciar las actividades escolares y aliviar la carga económica de las familias australes.

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