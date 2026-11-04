Estudiantes de Punta Arenas destacan con proyectos de barco a hidrógeno verde y biodiésel con residuos de salmón

Con el respaldo de la ONG Nobeles Australes y diversos actores del sector privado de la zona, un grupo de estudiantes de enseñanza media técnico-profesional de Punta Arenas consolida una destacada trayectoria en investigación aplicada, desarrollando proyectos de vanguardia que combinan ingeniería, descarbonización y economía circular adaptados a los desafíos de la Patagonia.

Entre las iniciativas desarrolladas por el colectivo escolar sobresale “Lord Antartic”, un prototipo funcional de embarcación propulsada por hidrógeno verde mediante una celda de combustible PEM (Proton Exchange Membrane). El diseño fue concebido específicamente para mitigar la huella de carbono y el impacto ambiental derivado de la navegación y el transporte marítimo en los canales y fiordos australes.

En paralelo a esta innovación náutica, el grupo encabeza indagaciones para la elaboración de biodiésel a partir del aprovechamiento de descartes grasos generados por la industria de la salmonicultura regional, transformando pasivos orgánicos del rubro acuícola en biocombustibles sostenibles.

Talento de la educación pública y proyección internacional

El equipo multidisciplinario está integrado por Juan Camilo Valencia Valencia, alumno del Liceo Polivalente María Behety de Menéndez; Yuliana Mercado Mansilla, estudiante de cuarto medio del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán —quien fuera distinguida previamente como Ciudadana Destacada de Punta Arenas—; y Brayan Julián Caballero Huesca, también perteneciente a las aulas del Liceo Industrial.

Para los jóvenes investigadores, los reconocimientos recibidos marcan un hito en su trayectoria escolar y científica, abriendo puertas a instancias de divulgación e intercambio técnico en el extranjero: “Este reconocimiento es algo muy importante”, valoraron los integrantes del equipo al reflexionar sobre el rigor metodológico aplicado en el taller y los próximos desafíos de validación tecnológica que proyectan para sus prototipos en Magallanes y fuera del país.