Estudiantes del Liceo San José maravillaron a la comunidad con su Muestra Folclórica del Primer Ciclo

El gimnasio del Liceo San José de Punta Arenas se llenó de colorido, música y tradición nacional durante la realización de la tradicional Muestra Folclórica del Primer Ciclo de Educación Básica. La actividad reunió a estudiantes desde el nivel parvulario hasta cuarto año básico, quienes deleitaron al público con una variada selección de bailes representativos de distintas zonas geográficas de Chile.

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Durante la jornada, los pequeños intérpretes destacaron por su entusiasmo y despliegue artístico. El repertorio incluyó danzas del norte de Chile, como el cachimbo y la samba caporal; representaciones del folclore chilote, con piezas como La Nave y La Minga; y culminó con una emotiva presentación dedicada a la Patagonia, que integró el clásico chamamé y un especial homenaje a la reconocida agrupación local Karukinkanto.

Francisco Gallardo, profesor de Educación Física del establecimiento escolar, valoró el compromiso y el proceso pedagógico detrás de la iniciativa: “Buscamos representar la cultura y las tradiciones de distintas zonas del país, pero principalmente mostrarle a la comunidad el esfuerzo y la dedicación de los niños”, expresó el docente.

““Este ha sido un trabajo muy bonito que venimos realizando desde el año pasado en el Liceo San José'” Francisco Gallardo, profesor de educación física de Primer Ciclo Básico.

La muestra, enmarcada en las celebraciones de Fiestas Patrias, contó con un masivo marco de público compuesto por apoderados, familiares y miembros de la comunidad educativa, quienes aplaudieron de pie el trabajo de los alumnos.

El programa conmemorativo del Liceo San José continuará durante la jornada con las presentaciones de las danzas típicas preparadas por los estudiantes del Segundo Ciclo Básico y de Educación Media.