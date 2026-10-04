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Exposición Escolar de Ciencias Destaca Creatividad y Aprendizaje Práctico en Estudiantes

El evento reunió a alumnos de diversos niveles educativos para exponer maquetas y proyectos relacionados con biología, química y física

Christian Jiménez
Christian Jiménez

Con el objetivo de promover el interés por el conocimiento científico y permitir que los estudiantes compartan lo aprendido en el aula, el Colegio Punta Arenas, hizo su tradicional Feria de Ciencias. 

Según Carolina Silva, docente del establecimiento, la instancia busca que los estudiantes integren los contenidos abordados en clases de manera didáctica y colaborativa.

“Estamos muy satisfechos con la dedicación de los alumnos. Se prepararon en profundidad, comprendieron los contenidos y lograron explicarlos con mucha claridad, lo que refleja un gran trabajo dentro del aula”, señaló Carolina Silva.

Maquetas y explicaciones destacadas

Durante la jornada, diversos grupos de estudiantes expusieron maquetas interactiva para explicar conceptos científicos complejos:

  • Membrana plasmática y transporte celular: Estudiantes de biología exhibieron modelos explicativos sobre la estructura de la membrana celular, la bicapa lipídica y los mecanismos de transporte como la difusión simple y la difusión facilitada a través de proteínas canal.

  • Estructura de la Dimetilamina: Alumnos de cuarto medio, entre ellos Vicente Cristi y Cristóbal (Tomás), mostraron una representación tridimensional de la molécula de dimetilamina. Explicaron que se trata de un gas altamente inflamable debido a su bajo punto de ebullición ($6,6text{ }^circtext{C}$) y detallaron sus aplicaciones industriales en productos farmacéuticos, analgésicos, fertilizantes y detergentes.

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